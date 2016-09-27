Владимир Жириновский отказался быть саратовским депутатом

Лидер ЛДПР федерального уровня Владимир Жириновский не захотел изменить статус на региональный и уступил свой депутатский мандат в Саратовскую городскую думу соратнику по партии Антону Ищенко.

Выигранный мандат на выборах 18 сентября в итоговом списке депутатов Саратовской гордумы нового, пятого созыва, Жириновский уступил своему коллеге, который уже был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Антон Ищенко - единственный представитель ЛДПР в саратовской гордуме, передает ТАСС. Такое же положение у депутата от "Справедливой России" - он тоже один. А вот коммунистов двое, больше всех – единороссов: их 33 человека, причем 19 из них уже были депутатами прошлого созыва.