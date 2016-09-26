В Москве подвели итоги второй международной конференции «Диалог наций. Право народов на самоопределение и строительство многополярного мира», организованной Антиглобалистским движением России (АДР).

Для участия в конференции в Москву съехались представители политических организаций и партий, правозащитники и юристы более чем из 10 стран, включая США, Испанию, Ирландию, Италию, Ливан и Пуэрто-Рико, чтобы поделиться опытом и найти пути достижения общей для всех цели – ухода от монополярности в мире, а также реализации законного права народов на самоопределение. По мнению участников конференции, несмотря на то, что этот принцип лежит в основе устава Организации Объединённых Наций (ООН), организация не способна обеспечить его реальное соблюдение.

«Мы надеемся, что в информационном и правовом поле мы достигнем определённых успехов – добьёмся нормального отношения со стороны Организации Объединённых Наций к тем призывам, которые мы в соответствии с нормами международного права им направляем, – заявил президент АДР Александр Ионов во время пресс-конференции, посвящённой завершению работы форума. – Также мы хотим обратить внимание мирового сообщества на гуманитарные проблемы, которые сложились сейчас в некоторых государствах, в той же Западной Сахаре, мы хотим обратить внимание на то, как нарушаются сегодня права человека в Луганске и Донецке».

При этом Ионов призвал всех участников международной рабочей группы не допускать ситуаций, когда реализация законного права народа на самоопределение выливается в вооружённый конфликт.

«Мы призываем все группы, которые с нами работают, которые работают в составе международной рабочей группы, не доводить ситуацию до вооружённого конфликта. Мы резко выступаем против этого», – сказал Ионов.

В то же время не для всех участников конференции право на самоопределение означает обязательно отделение.

«Точка зрения не в отделении или объединении, точка зрения здесь в праве народа на самоопределение. Я считаю, что это будет несправедливо называть наших товарищей, которые находятся здесь, сепаратистами или людьми, которые хотят уйти от их стран в какую-то другую. В Ливане и Сирии мы тянемся к объединению, не к отделению, вы знаете, что США и её союзники хотят построить федеративные республики и государства в регионе, чтобы ослабить его, чтобы положить руку на все ресурсы, потому что регион очень богатый, – рассказал член политбюро ливанской демократической партии и советник президента партии Салим Хамаде. – Мы хотим этому противостоять и будем противостоять. Я бы сказал, что Россия для нас – это единственный выход в нынешнее время, потому что мы видим, что Россия следует тенденции баланса сил и многополярного мира. Только многополярный мир будет синонимом права человека на самоопределение и синонимом партнёрства во всём мире».

Результатом работы форума должна стать совместная декларация участников международной рабочей группы, которую организаторы направят в ООН. Сама же конференция в будущем должна стать ещё более глобальной, по словам Ионова, в АДР уже поступают предложения из других стран, готовых предоставить площадки для проведения конференции в следующем году.

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