Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

США не будет обсуждать новые договоренности с РФ по Сирии до той поры, пока Москва не исполнит обещания в рамках предыдущего соглашения, предполагающие сокращение насилия в стране и обеспечение доступа гумпомощи.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Россия должна надавить на Башара Асада, чтобы он сократил насилие в Сирии и обеспечил доступ гуманитарной помощи в нуждающиеся районы, передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, заявления представителей США и Великобритании по Сирии, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН, могут навредить процессу урегулирования конфликта в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также:

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что военные США, видимо, не слишком слушаются своего главнокомандующего.