Свердловский премьер подал в отставку. Кабмин возглавит губернатор
26 сентября 2016, 12:00 [ «АН-Екатеринбург» ]
26 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку главы регионального правительства Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики главы региона.
Евгений Куйвашев выразил благодарность Денису Паслеру за проделанную работу, а также заявил, что правительство региона будет подчиняться губернатору напрямую. Соответствующий проект в ближайшем будущем будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание.
Пока же возглавлять кабинет министров будет первый вице-премьер и министр инвестиций и развития Алексей Орлов.
«Сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества государственных услуг, оптимизация государственного управления, более эффективное использование и экономия бюджетных средств. Я, как руководитель области, обязан реагировать на эти запросы, - говорится в обращении губернатора Евгения Куйвашева.
По словам главы региона, реформа правительства позволит «укрепить политический курс Президента России, обеспечить успешное исполнение «майских» указов Президента, достижение реального повышения качества жизни уральцев». Новый кабинет министров будет формироваться, «исходя из профессиональных и личностных качеств кандидатов, их опыта и понимания меры ответственности перед жителями Свердловской области», отметил Евгений Куйвашев.