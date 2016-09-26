Барак Обама: за время президентства я стал чаще материться

В беседе с американским историком Дорис Кернс-Гудвин, которая специализируется на исследовании института президентства в США, Барак Обама признался, что за время пребывания в Белом Доме стал браниться чаще.

В прежней жизни он так часто не оперировал нецензурными словами, как сейчас – такое признание сделал американский лидер. Стенограмму интервью опубликовал журнал Vanity Fair.

Обама отметил, что в политике и в частной жизни он ведет себя одинаково, но есть два исключения: в быту он ругается больше, чем следует, и более саркастичен, чем на официальной трибуне.

При этом лидер США успокаивает себя тем, что его ближайшее окружение - начальник аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу и помощник по национальной безопасности Сюзан Райс - сквернословят еще больше президента.