Мария Захарова: выступление Джона Керри в ООН -настоящее шоу для СМИ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала выступление госсекретаря США Джона Керри на Совете безопасности ООН, назвав речь американской делегации «настоящим шоу».

Мария Захарова заявила, что выступление госсекретаря Джона Керри было не более чем шоу, рассчитанным прежде всего на журналистов.

Напомним, что в своём выступлении на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Джона Керри Керри сделал обвинительные выпады в сторону России. В частности, Керри заявил, что Россия по «сирийским вопросам» дезинформирует мировое сообщество и высказал мнение, что власти Сирии занимаются «неизбирательными бомбардировками гражданских объектов и оппозиции», тем самым подрывая мирный процесс.