Подмосковный губернатор Воробьев отказался от мандата депутата Госдумы

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев отказался от мандата депутата Государственной Думы РФ. Воробьев продолжит работу в качестве губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.

Андрей Воробьев был кандидатом в депутаты Госдумы от "Единой России". Он не первый губернатор, который отказался от депутатского мандата.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что отказывается от своего мандата в Госдуме. На парламентских выборах Аксёнов возглавлял региональный список "Единой России".

Напомним, выборы в Госдуму состоялись в единый день голосования, 18 сентября. Большинство мандатов получила "Единая Россия". На втором месте - КПРФ.

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