Совфед прокомментировал слова Эрдогана о поддержке Украины
21 сентября 2016, 13:33 [ «АН-онлайн» ]
Вероятность того, что турецкие власти окажут поддержку Украине в связи с крымским вопросом, достаточно мала. Таким образом прокомментировал слова президента Турции Франц Клинцевич, занимающий пост первого заместителя председателя Совфеда по обороне.
Клинцевич высказал мнение, что дальше устной поддержки Украины дело, скорее всего,не пойдет. Он уточнил, что отношения Москвы с Турцией - понятие довольно условное и имеет определенные границы. В связи с этим Эрдоган должен осознавать риски, которые напрямую следуют из его попытки установить дружбу с обеими сторонами конфликта, тем более что отношения Турции с Россией совсем недавно стали налаживаться. Тем не менее Клинцевич добавил, что иногда слова - не просто пустой звук, и высказывание Эрдогана уже взяли на заметку в российском министерстве иностранных дел.
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