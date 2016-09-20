Президент Белоруссии: Россия давит на нас!

По мнению главы Белоруссии Александра Лукашенко, в отношениях с Россией наметилось «слишком много проблем». Белорусский лидер недоволен политикой России относительно цен на газ: переговоры зашли в тупик.

Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой посетовал, что переговоры по газу уже несколько месяцев не могут закончиться взаимовыгодным решением, и поэтому РФ снизила поставки нефти в Белоруссию. Такой шаг Лукашенко воспринял как давление на свою страну и обещал, что «не потерпит такого».

Президент Белоруссии пожаловался и на блокирование поставок в Россию некоторых белорусских товаров. Лукашенко считает, что если белорусские продукты охотно закупают страны ЕС, то и Россия не должна эти поставки блокировать.