Крымский парламентарий: предвыборная кампания стала самой дешевой за последние 20 лет!

Крымский парламентарий Владимир Константинов прошедшие выборы в Госдуму назвал самыми малобюджетными за последние двадцать лет. Экономия произошла из-за сокращения расходов на предвыборную агитацию.

Парламентарий пояснил, что в предвыборной агитации нет смысла, когда происходит прямое общение с кандидатами и избирателями, передает «АН– Крым».

Константинов рассказал, что предвыборный штаб поставил задачу посетить каждый населенный пункт и провести в каждом из них по две - три встречи с избирателями. Эта задача была выполнена: кандидаты посещали детские сады, школы, церкви и местные предприятия, работали с населением, получая обратную связь.

Спикер крымского парламента признался, что и он и его коллеги поняли, что не надо тратить огромные деньги «на всех этих политтехнологов, которые ни на что уже не влияли. Результат был понятен».