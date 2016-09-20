Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз 15 февраля 2016 года и вот 20 сентября Европейский союз эту заявку принял и призывает Боснию и Герцеговину продолжать усилия в реформировании страны.

В пресс-релизе Евросоюза сказано, что Босния и Герцеговина должна социально-экономические реформы, а также реформы в сфере верховенства закона и публичного администрирования, чтобы стать полноправным членом ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что определение европейского будущего Боснии и Герцеговины – момент по истине исторический и одна из самых приятных новостей для Боснии и Герцеговины.

Принятие заявки на вступление в состав ЕС – один из первых шагов, необходимых для дальнейшего процесса присоединения страны к союзу. Теперь Брюссель объявит условия, которые Босния и Герцеговина должна выполнить для сближения с Евросоюзом.