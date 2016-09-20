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Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке

20 сентября 2016, 16:02 [ «АН-онлайн» ]

Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке
фото: globallookpress.com

Перед заседанием Международной группы поддержки Сирии во вторник, 20 сентября, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят двустороннюю встречу.

Переговоры Лаврова и Керри проходят сегодня в отеле Lotte New York Palace в закрытом режиме - представителей прессы не позволили присутствовать при беседе, передает ТАСС. Американская сторона уточнила, что в ходе разговора дипломаты намерены сосредоточиться на вопросе о соблюдении перемирия на территории Сирии, а также недавнем обстреле гумконвоя в сирийской провинции Алеппо.

В делегации США добавили, что Сергей Лавров и Джон Керри в течение последней недели находились в плотном контакте после того, как соглашение по Сирии вступило в силу. 

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