Washington Post предрекает Путину крах системы

Российский президент не учится на ошибках истории, считает американское издание Washington Post. Выиграв тактически со своей партией на выборах, он рискует стабильностью созданной им системы в дальнейшем.

В пример издание приводит волнения после прошлой «оглушительной победы» партии власти в 2011 году, когда по всей стране прокатились массовые протесты. В течение следующих пяти лет государство усилило репрессивную систему и пропаганду, чтобы избежать повторения. Как утверждает издание, «оппозиционных лидеров убивали, сажали в тюрьмы или вынуждали бежать из страны, а в отношении организаций гражданского общества, в том числе тех, которые занимаются наблюдением за выборами, были введены жесткие ограничения. Правила были изменены в пользу правящей партии, а для защиты Кремля была создана преторианская гвардия».

В настоящее время массовых протестов нет, и они кажутся маловероятными. Однако общество, по мнению автора Washington Post, встало в «тихую оппозицию» по отношению к авторитарному путинскому режиму, примерно как в поздние советские времена. В крупнейших российских городах две трети населения проигнорировало выборы, хотя в прошлый раз участвовало более 60%.

Как пишет Washington Post, несмотря на явную подготовку российского президента к собственному переизбранию через два года, экономическая стагнация, государственные репрессии, вызванное ими пассивное сопротивление общественности в долгосрочной перспективе могут стать рецептом краха системы, как это случилось в СССР.

Читайте также:

ИноСМИ: Россия создает новый международный порядок, снижая влияние США

Европейцы тихо готовятся к войне с Россией – ИноСМИ