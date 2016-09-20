Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках Всемирной конференции технопарков (IASP), которая проходит в Москве, встретился со старшим сыном Фиделя Кастро - Фиделем Кастро Диас-Баларт.

Сын Кастро подарил Медведеву свою книгу под названием "Наука для инноваций: кубинский опыт", передает РИА "Новости". Отметим, что Фидель Кастро Диас-Баларт активно занимается инновационным развитием Кубы. Интересно, что беседа политика и сына кубинского лидера проходила на русском языке.

В 1974 году Фидель Кастро Диас-Баларт стал выпускником МГУ имени М.В. Ломоносова, а позже защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований.

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