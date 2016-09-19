На данный момент заканчивается обработка голосов избирателей на региональных выборах-2016 в Госдуму и Заксобрание. Однако уже сейчас можно говорить о том, за кого отдали свои голоса жители Кировской области.

Первое место на выборах в Госдуму и Заксобрание заняла партия «Единая Россия», второе место - у ЛДПР, третье — КПРФ. По 105 и 106 одномандатным округам в Госдуму РФ от Кировской области прошли члены партии «Единая Россия» Олег Валенчук и Рахим Азимов. У обоих — около 50% голосов и они намного опережают своих конкурентов из «Справедливой России» и КПРФ.

Окончательные итоги с точным данными будут известны уже сегодня, они появятся на сайте Избиркома Кировской области скорее всего во второй половине дня.

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