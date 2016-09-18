Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал о выборах

По словам депутата государственной думы РФ Владимира Бурматова, сегодня, 18 сентября, – это своеобразная точка в работе избирательной кампании, которая началась еще с праймериз «Единой России».



- С января по сентябрь я провел более тысячи личных встреч с избирателями, - уточнил депутат. - Мы сделали ставку не на какие-то политические технологии, а на общение с людьми и выполнение их наказов.



Депутат Госдумы вспомнил, как в день у него проходило по 6-7 серьезных встреч с жителями Южного Урала, а за сутки, бывало, обрабатывали по триста наказов.



Многим людям за это время получилось реально помочь решить их проблемы, - отметил Владимир Бурматов. - Мы проехали практически все села и города Челябинской области. Я побывал почти в каждом дворе, во многих — неоднократно.



В итоге была создана региональная программа «Реальные дела», под эгидой которой начались ремонты дорог и дворов, обновление детских и спортивных площадок, восстановление школ, детских садов, больниц и домов культуры. Южноуральцы лично увидели результаты этой совместной работы.



Те наказы, которые мы не успели выполнить летом, вошли в «Народную программу», - уточнил депутат. - ЕЕ реализация рассчитана на ближайшие пять лет.



Как уточнил Владимир Бурматов, вся его работа была основана на личных встречах.



- Я благодарен каждому избирателю за доверие и поддержку! - говорит Владимир Бурматов. - Теперь моя главная задача - оправдать доверие тех, кто приходил и давал мне наказы, кто поверил в меня. Теперь слово за избирателями.







