В Копейске явка на 12-00 составила 15,09 процентов

Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Копейского городского округа Лариса Казакова, к 12-00 явка превысила 15 процентов. По ее мнению, это хороший показатель, который оказался чуть больше, чем на аналогичных выборах пятилетней давности. Кроме того, к этому времени никаких жалоб и нарушений работы избирательных участков зарегистрировано не было.









Отметим, что к 12-00 наибольшую активность показал избирательный участок в центральной части города - в здании школы №1. Здесь к 12 часам пришли голосовать 24 процента избирателей. Меньше всего (около 11 процентов) проголосовали в микрорайоне новостроек на пересечении улиц Кирова и Калинина. Возможно, дело в том, что многие квартиры в этой части Копейска сдаются нанимателям, поэтому прописанные собственники зачастую проживают в других местах.

Отметим, что вместе с исполняющим обязанности главы города Копейска Владимиром Бисеровым на проверку избирательных участков приехал замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль. Они посетили несколько участков центральной части города и поселках и отметили, что голосование идет в спокойном режиме. По словам Сергея Шаля, нынешняя явка является вполне достойной.

- Организация выборов находится на высоте, так что в плане выражения гражданской позиции и условий, созданных для голосования, копейчане – молодцы, - отметил Сергей Шаль. - Самое главное для горожан сейчас – проявить свою гражданскую активность. Время до вечера еще есть.

Напомним, что избирательные участки в Челябинской области закрываются в 20-00. Для того, чтобы отдать свой голос, необходим паспорт гражданина РФ.