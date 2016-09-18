На каждом избирательном участке Южного Урала обеспечена безопасность

Каждый избирательный участок Челябинской области оснащен резервным источником электропитания. Кроме того, пожарные службы находятся в пределах нормативного реагирования на обращения граждан. На Южном Урале обеспечена максимальная безопасность граждан на выборах депутатов Госдумы и выборах в органы местного самоуправления.

Отметим, что все экстренные и оперативные службы в это воскресенье, 18 сентября, находятся в режиме повышенной готовности. Однако для того, чтобы каждый сотрудник, находящийся на дежурстве, смог исполнить свой гражданский долг, были организован специальный график.