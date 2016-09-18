Явка на Южном Урала к 12-00 перевалила за 15 процентов

Согласно официальным данным южноуральского избиркома, явка избирателей к 12-00 составила 15.85 процентов избирателей.

По данным председателя избирательной комиссии Южного Урала Алексея Фартыгина, Центральный район Челябинска все еще в отстающих. Больше всего избирателей пришли в Нагайбакском районе — явка составила 25.24 процента.

Напомним, что четыре года назад на выборах депутатов Госдумы к 12-00 явка составляла также около 16 процентов.