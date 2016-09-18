Бывший глава Пентагона призывает предоставить Украине оружие для сдерживания России

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки и экс-глава ЦРУ в правительстве Барака Обамы Леон Панетта считает, что Америка должна предоставить вооружение Украине в целях сдерживания России.

Свое заявление Леон Панетта сделал на пленарном заседании ежегодной встречи Yalta European Strategy. Панетта подчеркнул, что вооружение, которое он просит предоставить Украине, должно быть оборонительным.

Экс-глава Пентагона считает, что такая мера даст России понять, что давление на Украину недопустимо, а в случае, если Россия предпримет соответствующие шаги, то агрессор «заплатит за это». Леон Панетта также подчеркнул необходимость поддержки политического реформирования Украины.