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Сергей Лавров призвал Францию повлиять на Киев

17 сентября 2016, 16:24 [ «АН-онлайн» ]

Сергей Лавров призвал Францию повлиять на Киев
фотобанк АН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего французского коллегу Жана-Марка Эйро повлиять на Киев с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности диппредставительств России.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня между дипломатами, Лавров обратил внимание Эйро на нападение на российское посольство в Киеве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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