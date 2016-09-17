Сергей Лавров призвал Францию повлиять на Киев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал своего французского коллегу Жана-Марка Эйро повлиять на Киев с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности диппредставительств России.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося сегодня между дипломатами, Лавров обратил внимание Эйро на нападение на российское посольство в Киеве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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