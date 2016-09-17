Путин намерен провести прощальную встречу с Обамой

Российский лидер Владимир Путин намерен провести прощальную встречу с американским президентом Бараком Обамой в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренности о встрече политиков достигаются, когда делегации прибывают на место проведения той или иной встречи. Если есть желание с обеих сторон, то происходит обсуждение времени и места грядущей встречи, передает "Газета.Ru".

Ушаков добавил, что последняя встреча Путина и Обамы хоть и была продолжительной, но не планировалась заранее. Предполагается, что последняя встреча президентов перед окончанием срока американского лидера может также оказаться весьма позитивной.

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