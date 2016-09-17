Памфилова призвала Киев обеспечить безопасность на выборах в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в день выборов в Государственную думу России безопасность россиян должно обеспечить то государство, на территории которого находятся избирательные участки.

По словам Памфиловой, Центизбирком сделала все необходимое: все бюллетени доставлены, участки подготовлены. Как подчеркнула глава ЦИК, есть взаимопонимание с ОБСЕ, - передает РИА Новости.

Напомним, 12 сентября, Россия получила от Украины официальную ноту о невозможности проведения на территории Украины выборов в Госдуму. Украинский президент пригрозил расширением санкциц против России. Он предложил включить в санкционный список граждан, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России в Крыму.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва незамедлительно ответит, если подтвердится нападение на посольство РФ в Киеве.