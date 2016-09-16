Избирком признал все жалобы Валерия Гартунга на СМИ несостоятельными

Жалобы на ряд СМИ Южного Урала, которые направил справедливоросс Валерий Гартунг в избирательную комиссию Челябинской области, были признаны несостоятельными. Все материалы с сайтов и газет «Полит74», «Южноуральская панорама», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Копейский рабочий», «Московский комсомолец», «Метроньюз», «Аргументы недели» были признаны не содержащими агитационных материалов, направленных за или против кандидата в депутаты Госдумы.

Сегодня, 16 сентября, рабочая группа скрупулезно рассмотрела материалы СМИ и признала их информационными. Депутату Госдумы Валерию Гартунгу отказали в удовлетворении его жалоб к данным СМИ.