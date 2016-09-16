Газета «Справедливая Россия» нашла оригинальную рекламную площадку

Полный двор газет от «Справедливой России» обнаружили сегодня утром жители дома 13 по улице Тухаческого в Челябинске. Сегодня, 16 сентября, в последний день возможного проведения агитационных мероприятий огромный тираж предвыборной газеты был попросту разбросан по асфальту.









Жители не понимают, для чего распространители газет, от которых уже трещат почтовые ящики, теперь сваливают свой рекламный мусор прямо во дворе. Кроме того, они негодуют в соцсетях и требуют навести уборку.









Напомним, что выборы в Государственную думу РФ состоятся 18 сентября. Однако жители уже устали получать от некоторых кандидатов пустые обещания и мусор, которым засыпаны подъезды и улицы.