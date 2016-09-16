Система мониторинга "Катюша" будет отслеживать публикации в СМИ и социальных сетях для администрации президента РФ и правительства.

Об этом пишет в пятницу, 16 сентября, газета "Ведомости", ссылаясь на данные с сайта госзакупок.

Известно, что стоимость контракта до конца года — 79 миллионов рублей. Система принадлежит компании "М13".

"Информацию о закупке разместило Минкомсвязи 13 сентября, хотя победитель конкурса "на покупку у единственного поставщика" был известен заранее: еще в мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выборе единственного исполнителя", — пишет издание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете, что системой "Катюша" пользуются руководители администрации, сотрудники аппарата правительства и другие члены высшего руководства. "Системой довольны, она постоянно модернизируется", — отметил он.