Японский император хочет отречься от престола

Для обсуждения вопроса о возможном отречении от престола действующего императора Японии Акихито правительство страны создаст специальную комиссию. Акихито по возрасту не может выполнять свои обязанности.

Про свой преклонный возраст император сообщил сам в видеообращении к нации 8 августа. Император посетовал, что не сможет выполнять свои обязанности.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ объявит о создании комиссии по отречению императора от престола 26 сентября в своей речи на открытии внеочередной сессии парламента, передает ТАСС.

Правительство Японии намерено выслушать мнения экспертов в различных областях, прежде чем предпринимать какие-либо юридические шаги.

Современное законодательство Японии не предусматривает возможности отречения императора от престола, поэтому правительству придется непросто.

Акихито родился 23 декабря 1933 года, он старший сын императора Хирохито (1901-1989).