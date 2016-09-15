Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша с палочкой
15 сентября 2016, 14:36 [ «АН-онлайн» ]
Добежать до финиша, не потеряв эстафетную палочку, пожелала представитель МИД РФ Мария Захарова кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. А также добавила, что России без разницы, кто победит на выборах.
Захарова напомнила, что беспристрастность к президентской гонке в Америке принципиальная позиция России, вопреки утверждениям Клинтон о «происках Кремля» и симпатиях к ее главному конкуренту Дональду Трампу. Который прямо противоречит традиции американских кандидатов в руководителей страны демонстрировать непримиримость к Москве.
Российский дипломат намекнула на случай с потерей эстафетной палочки американскими легкоатлетками на Олимпиаде, из-за чего они заняли последнее место, пока апелляционное жюри не разрешило им пробежать снова и выиграть. Высказывание Захаровой было комментарием на недавнее утверждение Барака Обамы, что Клинтон сможет принять от него эстафетную палочку и успешно в свой срок прийти к финишу. Так он пытался поддержать сторонников своей 69-летней преемницы после публикаций о проблемах с её здоровьем.
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