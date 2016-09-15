МИД РФ не получал уведомления об украинском иске – Захарова

Российские дипломаты пока не видели уведомления об иске к РФ, направленного Украиной в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом заявила сегодня официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что Киев осуществил то, что уже давно планировал – подал иск к России, касающийся воды вокруг полуострова Крым, который украинские власти считают оккупированной территорией. Как выразился министр иностранных дел «незалежной» Павел Климкин, это исковое заявление является «очень масштабным».

Захарова уверяет, что МИД РФ пока никакого уведомления об иске не получал. Также спикер ведомства отметила, что Москва готова обсуждать с украинской стороной вопросы, которые касаются морского права.