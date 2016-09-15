Тишина – лучшее из того, что можно услышать

Агитационная кампания кандидатов на выборы в Государственную думу завершается. Остались всего-навсего пара дней, день тишины и – День выборов. Хотя днями тишины можно назвать весь период официальной агитации.

Мощно, сочно, напористо агитационную кампанию вела лишь одна партия – «Единая Россия». Её представители, как обычно, без стука вламывались бесплатными газетами в почтовые ящики, заискивали с листовок из витрин магазинов, кафе, киосков, школ, детсадов и разных прочих учреждений. О продвижении кандидатов из других партий знала лишь небольшая часть политизированных волгоградцев. Причины? У кого-то на полноценную агитацию оказалось недостаточно средств, у кого-то – желания. Непривычно мало, по сравнению с предыдущими годами, ходили в народ представители КПРФ. Встречи с электоратом в режиме «от дома к дому, из двора во двор» – традиционный конёк коммунистов, остались в прошлом. Желтыми флеш-мобами отметились справороссы. Только, кроме пользователей соцсетей, опять же политизированных, фотографии цыплячьего цвета мало кто увидел. За ЛДПР нынче отдувался Владимир Вольфович, на региональном фронте отряд не заметил потери бойца.

Конкурентоспособных кандидатов, каким, к примеру, был Евгений Ищенко, к старту не подпустили, дисквалифицировав ещё на этапе собранный подписей. Сложно поверить, что экс-мэр миллионника, пользующийся авторитетом и сегодня, не смог обеспечить 14 тысяч подписей. Но все судебные инстанции решения регионального избиркома подтвердили. «Хочется извиниться перед теми людьми, чьи ожидания я не оправдал, но, к сожалению, обстоятельства оказались сильнее меня в данном случае, но я, по крайней мере, попробовал», - как мог, оправдался Евгений Петрович словами героя классического кинофильма.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова, сменившая на этих выборах мастера Чурова, назвала несколько регионов, которые злоупотребили админресурсом. Волгоградской области среди них не значится. Удивительного здесь ничего нет. Несмотря на многочисленные стенания представителей разных партий, известно только два случая жалобы в ЦИК от волгоградского региона. О «подготовке фальсификации итогов голосования» своё заявление направил представитель «Зелёных», да кандидат от вечно мятежного «Парнаса» заявил о проблемах с доступом к агитационным площадкам.

Итак, осталась пара суток, неспособных ничего изменить, и – день тишины. Суббота должна быть, в самом деле, звеняще тихой, потому что в воскресенье снова – тадам! Напрасно радовались жители центра Волгограда, надеясь, что День города – это последний шумный праздник, а впереди – тихая осень спокойных прогулок по Центральной набережной. Избирательная комиссия Волгоградской области приготовила сюрприз - в единый день голосования 18 сентября набережную обещают сделать «центром притяжения». У фонтана «Искусство», прозванного в народе «Сплетницы», заработает огромный светодиодный экран, где в режиме онлайн будут транслировать картинку с избирательных участков, данные о явке избирателей, информационные ролики и результаты голосования «без купюр». Организаторы ожидают, что у фонтана помимо политизированных горожан будет много ВИП-персон, узнаваемых лиц и политических деятелей. Вот тут и пошумят братцы.

Софья СОРОКА