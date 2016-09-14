Украина гарантировала соблюдение "режима тишины" в Донбассе с ноля часов 15 сентября, заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Ранее об этом заявили самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР.

Глава германского МИДа сделал заявление о «режиме тишины» после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Штайнмайер сказал, что вернулся с объявлением из Москвы о начале режима прекращения огня с обеих сторон и что во время встречи с Порошенко подчеркивалась важность достигнутых договоренностей о «режиме тишины», и что Украина их обязательно выполнит.

Также глава МИД ФРГ рассказал о планах контактной группы на следующей встрече договориться о разведении сил в ряде важнейших районов Донбасса.