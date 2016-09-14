Владимир Маркин уходит из Следственного Комитета России. Об этом сообщил «Лайф». По данным ресурса, официальный представитель ведомства собирался уйти из СКР еще год назад. Радио «Комсомольская правда» удалось связаться с приемной Владимира Маркина. Подробнее об этом рассказала сотрудница приемной.

«У нас нет никакой информации. Мы сами только увидели сообщение «Лайфа», — удивленно отметила сотрудница.

Связаться с самим Маркиным не удается. В приемной сообщили, что у него важное совещание.

Как известно, Владимир Маркин работал в Следственном комитете с января 2011 года. До этого генерал-майор юстиции был официальным представителем СКР при прокуратуре.

Кто сменит представителя Следственного Комитета России и как далее будут развиваться события, слушайте в эфире Радио «Комсомольская правда».