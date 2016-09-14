Владимир Путин поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил поздравления от президента страны Владимира Путина.

Соответствующий вопрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову задали журналисты ТАСС. "Конечно!", - ответил Песков. Однако он не уточнил, как именно Медведев получил поздравление: по телефону или телеграммой.

Напомним, сегодня, 14 сентября, главе кабмина РФ исполнился 51 год.



Известно, что в этот праздничный для себя день Медведев будет работать, как обычно.

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