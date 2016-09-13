Гартунгу не удалось снять Литовченко с выборов

Валерий Гартунг продолжает засыпать суды и правоохранительные органы претензиями и исковыми заявлениями. За минувшие дни он подал иск о снятии кандидата в депутаты Анатолия Литовченко. Однако в результате двухдневного судебного марафона суд постановил, что под заявлением Гартунга нет никаких оснований.

Отметим, что юристы Гартунга уже в ходе судебного заседания сняли с рассмотрения несколько пунктов претензий к Литовченко. Проверив работу кандидата, суд не усмотрел нарушений избирательного законодательства и отказал Гартунгу в удовлетворении его претензий. Они оказались придуманными.

По данным доверенного лица Анатолия Литовченко Константина Тетюкова, основной целью Гартунга была борьба не за правду, а за предвыборный рейтинг. Анатолий Литовченко продолжит предвыборную борьбу в качестве кандидата в депутаты Госдумы.