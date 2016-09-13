Свердловского чиновника обвинили в медлительности
13 сентября 2016, 09:39 [ «АН-Екатеринбург» ]
Жительница Невьянска пожаловалась на начальника управления по образованию за то, что не получила ответ на свою жалобу вовремя. Сейчас управлением образования Невьянска займется местная прокуратура. Сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Местная жительница пожаловалась чиновнице Агафоновой на нарушение ее прав со стороны руководства школы № 4. Однако ответ на свое обращение она так и не получила в течение 30 дней. Уведомление о продлении рассмотрения запроса также не было направлено заявительнице.
Теперь в отношении Надежды Агафоновой, принявшей жалобу жительницы, возбуждено административное дело. За нарушение законодательства о порядке рассмотрения жалоб ей придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Решение суда в законную силу до сих пор не вступило.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Заведующая хозяйством центра развития образования и инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского городского округа привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.