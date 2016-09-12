Американские демократы на всякий случай подберут замену Клинтон

Вице-президент США Джо Байден или сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, ранее проигравший на праймериз, могут при необходимости заменить Хиллари Клинтон - кандидата на пост президента США от Демократической партии.

Предположения о возможной смене Клинтон появляются из-за сообщений о ее проблемах со здоровьем. Накануне Хиллари Клинтон вынуждена была отменить свой визит в Калифорнию в рамках собственной предвыборной кампании из-за пневмонии. Врач Клинтон для лечения воспаления легких прописал ей антибиотики и рекомендовал изменить график работы.

Британское издание The Telegraph сегодня пишет о возможных новых кандидатах - Джо Байдене и Берни Сандерсе. По данным издания, решение может быть принято на экстренном партийном заседании демократов, если Клинтон сама объявит о прекращении участия в борьбе за пост главы Белого дома. Пока она такого желания не высказывала.

Напомним, 11 сентября Хиллари Клинтон упала в обморок.

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