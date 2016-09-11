Times отмечает укрепление российских внешнеполитических позиций

Британская газета Times отмечает укрепление российских позиций на мировой арене, несмотря на то, что несколько лет назад Запад предполагал полностью ее изолировать. Уверенность Москвы все сильнее растет на фоне возросшего к ней доверия со стороны мирового сообщества.

По мнению Times, поворот в отношениях с лидерами мировых держав наметился после того, как Россия присоединилась к борьбе с террористами в Сирии.

В пользу укрепления уверенности Москвы на международной арене говорит и факт недавно проведенных переговоров между Сергеем Лавровым, занимающим пост министра иностранных дел РФ, и госсекретарем США Джоном Керри. Times отмечает, что Москва налаживает связи одновременно в нескольких направлениях, чтобы еще более повысить свое влияние за рубежом.

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