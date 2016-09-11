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Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист?

11 сентября 2016, 12:18 [ «АН-онлайн» ]

Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист?
фото: globallookpress.com

По всей России завершают работу нынешние составы органов государственной власти. Граждане готовятся к новым выборам. Самое время поразмышлять об итогах, посмотреть в будущее. Думается, петербургский опыт в этом плане предоставляет стране немало любопытного материала.

Для меня, депутата городского парламента двух созывов, данный разговор нелегок. Завершив политическую карьеру 5 лет назад и работая деканом престижного петербургского вуза, многое знаю не из газет, могу судить о происходящем профессионально. В данном разговоре заинтересован как гражданин.

И тот состав, в котором я работал, был не идеален. Не свободен от ошибок и недостатков, включал в себя несколько неоднозначных персон. Однако, не они определяли лицо городского парламента. К этому времени петербургский парламентаризм прошел большой путь от псевдодемократической вакханалии начала 90х до осознания своей ответственности перед обществом, необходимости интеллигентно и достойно вести городские дела.

Сейчас Петербург как будто бы сделал несколько шагов назад, в имитационную демократию, замешанную на недостойных манипуляциях электоратом и всевластии партийной бюрократии. Примеры? – Да жизнь их давала все последние годы, чуть ли не каждый день. А перед предстоящими выборами некоторые депутаты и вовсе как будто утратили чувство реальности.

Недавно город в очередной раз провел праздник выпускников школ «Алые паруса». Выверенный, подготовленный, опирающийся на давнюю городскую традицию. Дело непростое, каждый год требующее от городских служб неимоверных усилий. Результат – благодарные глаза десятков тысяч выпускников, достойно вступающих во взрослую жизнь. Такие праздники укрепляют наш дух культурной столицы России.

Однако буквально накануне праздника депутаты ЗакСа Алексей Ковалёв и Максим Резник устроили скандал, требуя его отменить. Мотивы высказывались неубедительные. Полагаю, проявилось желание напомнить о себе в преддверии выборов…

Алексей Ковалёв – одна из самых противоречивых фигур в ЗакСе. Занимает депутатское кресло с 1990 г.  Его можно считать родоначальником петербургской моды на «карьеру на скандалах». Все время кого-то обличает, против чего-то протестует. Три вице-губернатора Санкт-Петербурга удостоились «чести» выражения недоверия, инициированных депутатом. При этом за двадцать (!) лет, проведенных в Законодательном собрании, Ковалёв не подготовил ни одного по-настоящему крупного, серьезного законопроекта, который был бы принят парламентом.

В 1998 году попал в «Кресты» по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных денег, выделенных на реставрацию памятников культуры. Тогда коллеги-депутаты не проявили принципиальности. Спасали «своего», дело замяли. И не потому, что хищения не было. Свалили все на «психически больного» помощника, которого Ковалёв уволил, а через несколько лет … снова привлек к «работе». Теперь рвется в новый состав ЗакСа, обещая избирателям бороться с «поборами в сфере ЖКХ».

Припоминается странная активность в пользу названия вновь открывающейся станции метро … «Бухарестская». Министерство иностранных дел России с учетом и истории, и современной ситуации этого не рекомендовало. Пиотровский, Додин, Эйфман и другие столпы культуры рекомендовали название «Университет профсоюзов». За это же были вузовское сообщество, Академия наук и рядовые жители города. А Алексей Анатольевич витийствовал с трибуны во славу «братского румынского народа», кляня федеральные власти – Москву, якобы неправомерно навязывающую свободолюбивому городу свою имперскую волю. Не знаю, забыли ли жители те словесные выверты Ковалёва, но крупнейшую натовскую базу, американские ракеты в Румынии благодаря «Бухарестской» теперь вспоминают «добрым словом» каждый день.

В Законодательном Собрании пятого созыва к Ковалёву добавились фигуры, использующие те же сомнительные технологии собственного продвижения: Резник, Вишневский, Нотяг. 

Нотяг сегодня находится под арестом. Обвиняется следствием в шантаже строителей оружием депутатских запросов. Запросы – чуть ли не единственное, чем занимались эти депутаты в ЗакСе. Привычное дело – потребовать отставки кого-нибудь. Желательно, очень известного. Например, Президента Путина, министра Мединского и еще чуть ли не десятков госчиновников поменьше.

Когда поводов для запросов и скандалов не хватает, их придумывают. Например, можно выдать своего официального помощника по ЗакСу за лидера общероссийской студенческой организации и на основе неподтвержденных фактов инициировать ряд запросов относительно вымышленных нарушений в знаменитом вузе. Или примкнуть к протестам трех преподавателей против ректора другого знаменитого вуза.

Наверное, вся эта хлестаковщина не имела бы успеха, если бы депутаты-скандалисты каждый раз не оказывались бы в эпицентре внимания СМИ. Не всех, конечно, а определенной части, действующей как синдикат. Что бы ни придумали Ковалёв, Резник, Вишневский, их заявления тут же подхватывает натренированный хор одних и тех же журналистов.

К примеру, в новостях только одного из городских информационных агентств и только за первое полугоде 2016 г. было опубликовано около 120 сообщений о депутате Вишневском и свыше 80 – о Резнике.

Эти же СМИ устроили скандал вокруг «моста Кадырова», снова раскручивая имена Резника и Вишневского. В итоге – формирование представлений о Петербурге как столице межнациональной розни, внутрироссийского сепаратизма. На самом же деле, никаких убедительных свидетельств того, что «петербуржцы против» присвоения мосту имени Кадырова, не было. На митинг протеста вышло немногим больше 200 человек.

Что и говорить, национализм и сепаратизм никогда не были типичными чертами ленинградцев-петербуржцев. Не были раньше. Но где гарантия, что так будет и впредь, что весь этот шум не проникает в души людей? Специалисты не особенно сомневаются, что за подобными историями стоят теневые интересанты и большие финансовые вливания, потоки «черного нала» из-за рубежа.

Уместен вопрос: а что, среди 50 депутатов ЗакСа нет дельных людей, каждый день работающих на благо города? Нет таких депутатов, которыми реально стоило бы гордиться? – Есть, конечно, только горожане про них мало что знают. Нет скандала – нет места на страницах газет и телеэкранах. По крайней мере, видимо, бесплатно.

Есть вопросы и к внутренней деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Как, к примеру, на нынешнем этапе развития постсоветского парламентаризма Законодательное собрание субъекта федерации может работать без комиссии по депутатской этике? Почему роль ведущего политического комментатора жизни парламента отдана частному информресурсу «ЗакС.ру»?

Весьма противоречивой выглядит работа нынешнего председателя Собрания. Вячеслав Макаров – человек, безусловно, деятельный, обладающий талантами организатора. К сожалению, ему не удается генерировать на достойном уровне политическую повестку, задавать должный тон интеллектуальной жизни региона. Да и по ряду других личностных характеристик Вячеслав Серафимович до своего поста, мягко говоря, не дотягивает. Не украшает лидера политической жизни Петербурга непрерывное ликование в поисках поддержки отдельных депутатских групп по принципу: «и нашим, и вашим». Это слишком похоже на торговлю влиянием. И уж совсем неприемлемым выглядело поведение В.С. Макарова при аресте Нотяга. Не освобождения его следовало добиваться, а проведения объективного и беспристрастного расследования. Власти, которая в подобных случаях мгновенно бросается выгораживать «своих», люди не верят.

Между тем, негативный трэнд очевиден. И есть вероятность того, что новый состав ЗакСа окажется еще дальше от разума и ближе к пиару. Почему политическая жизнь Петербурга вдруг «пошла вспять»? Что, какие важные механизмы формирования политической элиты не налажены? Как поправить дело? – Вот вопросы, ответа на которые требует жизнь. И нам всем надо искать на них ответы.

В стране остро ощущается потребность в очищении политических элит от сомнительных личностей и сомнительных методов. Складывается новая система координат и требований к партиям и участникам избирательного процесса. Тем, кто этого не понял, нужно уходить самим из политики. Что касается «профессиональных скандалистов», их политическое время должно закончиться.

Владимир Еременко

Владимир Еременко – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 1999-2007 г.г. Декан факультета социально-культурных технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры, автор монографии «Российский парламентаризм: политологические, правовые и социально-культурные аспекты».


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