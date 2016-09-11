Белорусы выбирают Парламент страны

Парламентские выборы проходят сегодня в Республике Беларусь. Избирательные участки по всей стране открылись в 8 утра, а предварительные итоги голосования будут объявлены 11 сентября поздно вечером.

Избирательные участки по выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси будут работать до 20.00.

Голосующие должны избрать 110 представителей нижней палаты парламента из 485 кандидатов. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка избирателей должна составить более 50 процентов. При этом досрочное голосование началось еще 6 сентября - 24% избирателей уже проголосовало.

За ходом выборов следят международные наблюдатели миссии СНГ и от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).