Председатель ЦИК РФ: Украина не может запретить выборы в посольстве другой страны

Препятствовать проведению выборов на территории посольств и консульств иностранного государства Украина не имеет права. Об этом 10 сентября в эфире "Эхо Москвы" заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова возмущена поручением президента Украины Петра Порошенко проинформировать руководство России о невозможности проведения на территории страны выборов 18 сентября в российскую Госдуму.

Памфилова заявила, что в компетенцию Украины входит лишь обеспечение безопасности российских граждан, которые придут в посольство или консульство РФ на выборы. Также председатель Центризбиркома пообещала провести консультацию с российским МИД для выработки по этому вопросу единой позиции.

Российская сторона планирует открыть избирательные участки на Украине в следующее воскресенье.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать руководство России о невозможности проведения выборов в Государственную Думу на украинской территории.