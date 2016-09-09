Поклонскую и Аксенова могут снять с выборов в Госдуму

Регистрация крымских «единороссов» на грядущих выборах в Госдуму оказалась под вопросом.

Как сообщает «АН-Крым», представительница «Справедливой России» Елена Грицак направила в ЦИК заявление об отмене регистрации кандидатов, входящих в «крымский список» «партии власти». В списке присутствуют такие известные личности, как глава Крыма Сергей Аксенов и крымский прокурор Наталья Поклонская.

Грицак обвиняет «единороссов» в том, что в ходе предвыборной кампании они активно используют административный ресурс. Так это или нет, определит суд, который состоится в ближайший понедельник. В крымском отделении ЕР сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали.

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