Медведева подтвердила, что не будет исполнять обязанности и.о. министра спорта

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На Новокуркинском шоссе в Москве произошло жуткое массовое ДТП
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В Волгограде троллейбус загорелся во время рейса
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Египет отказался от российской пшеницы, Россельхознадзор ждет объяснений
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Олег Смолин: мы должны поблагодарить наших белорусских друзей
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Машина Суркова попала в ДТП на Новом Арбате