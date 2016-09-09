Медведева подтвердила, что не будет исполнять обязанности и.о. министра спорта

В правительстве Кировской области продолжаются кадровые чистки. Уже второй день местные СМИ говорят об отставке и.о. министра спорта Светланы Медведевой и и.о. министра соцразвития Кирилла Лебедева.

Последний пришел работать в правительство Кировской области по приглашению опального ныне губернатора Никиты Белых. Светлана Медведева — местная чиновница, но у многих сложилось впечатление, что ее работой бывший глава региона был доволен. Поэтому, по слухам, когда у правоохранительных органов возникли к ней претензии, Светлана Владиславовна осталась работать на своем месте.

9 сентября Светлана Медведева подтвердила журналисту «Эхо Москвы в Кирове», что увольняется по собственному желанию. Насчет Кирилла Лебедева достоверной информации пока нет.

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