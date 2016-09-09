Сергей Миронов научил коллег из ЛДПР эффективной работе в регионах

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел очередной телемост со своими региональными Центрами защиты прав граждан, пригласив принять участие в нем лидеров других парламентских партий. На готовность лидера эсеров поделиться успешным опытом построения региональной сети, благодаря которой были раскрыты хищения управляющих компаний ЖКХ на сумму 29,8 миллиарда рублей, - живо откликнулись представители партии ЛДПР.

Ранее Председатель ЛДПР Владимир Жириновский высказал публично недоверие к работе центров, вызвав тем самым недовольство жителей регионов, принявших участие в телемосте.

В прямом эфире Миронов принимал обращения граждан, некоторые из которых были взяты под личный контроль. В преддверие выборов россияне не только просили поддержки в решении проблем, но и выражали теплую благодарность за уже оказанную помощь. Так, сотрудники калининградского центра защиты прав граждан порадовали руководителя свежей победой. Коллективное обращение против УК с требованием пересмотра оплаченных счетов за отопление около 300 домов принесло плоды: прокуратура обязала вернуть плательщикам 1,5 миллиарда рублей.

Участники телемоста из Улан-Удэ сетовали на нежелание работодателей брать на работу молодежь с опытом работы менее 3 лет, на что Миронов отметил, что партия внесла на рассмотрение в Думу законопроект о необходимости квотирования рабочих мест для выпускников Вузов, подчеркнув, что такая инициатива должна быть реализована во всех компаниях с численностью более 100 человек вне зависимости от формы собственности. Еще одним инструментом в решении этой проблемы лидер эсеров считает введение системы обучения «под заказ» бизнеса, разъяснив, что такой формат избавит рынок от невостребованных специалистов, потому что ежегодно компании будут формировать некий список нужных им профессионалов.

В Якутске представитель Гражданского комитета содействия исполнения майских указов Президента предложил Миронову сотрудничество, заявив, что общественный контроль – это единственный действенный инструмент контроля системы правосудия. Абакан просил обеспечения льготными лекарствами всех нуждающихся, в Сургуте просили об оказании поддержки молодым предпринимателям.

Улыбчивые жители Кургана благодарили сотрудников центра за помощь в борьбе со строительной компанией, заморозившей стройку многоквартирного дома, отметив, что только после вмешательства в процесс активистов Справедливой России генеральный директор компании-застройщика вернулся из четырехлетнего отпуска в ОАЭ, и строительство дома возобновилось.

На негодование жителя Нижнего Тагила о том, что налоги от предприятия, действующего в городе, уходят в другие субъекты Федерации, Миронов ответил готовностью отстаивать подготовленный партией законопроект об уплате налогов по месту производства товаров или услуг, то есть полную остановку действий любых оффшорных схем.

Жительница Ульяновска рассказала о неправомерно выставляемых счетах, получаемых напрямую от ресурсно-снабжающих организаций. Пенсионерка из Челябинска радовалась полученным 45 тысячам рублям благодаря помощи сотрудников центра, добившихся перерасчета пенсии от Пенсионного Фонда. В Астрахани жаловались на мошеннические операции местной власти по лишению многодетных матерей своего статуса, а Самарчане подняли тему коррупции, требуя приравнивания этого преступления к государственной измене не на бумаге, а в жизни.

Сергей Миронов внимательно слушал россиян, вспоминая то один, то другой подготовленный партией законопроект, и просил поддержки на выборах, чтобы все эти законопроекты были приняты Государственной Думой, обрели законную силу.

Ну а пока на связь со справедливым Мироновым выходили все новые города, представители ЛДПР смотрели многочисленные видео-записи домовых собраний, не веря в реальность происходящего.