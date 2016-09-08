МИД ответило главкому ВС Швеции на заявление о российской угрозе

Министерство иностранных дел России ответило главкому ВС Швеции Микаэлу Бюдену, который заявил о российской угрозе, говоря о внезапных проверках боевой готовности вооруженных сил Российской Федерации.

Россия никому не собирается угрожать ни в военном, ни в политическом плане. Проводимые военные учения – это реакция на многократно усилившуюся активность НАТО, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Также в российском ведомстве заявили, что неоднократно предлагали Швеции вступить в прямой диалог по всем возникающим вопросам, в том числе и вопросам безопасности. "Тем не менее официальный Стокгольм продолжает избегать предметного разговора, отказывается от обсуждений, отдавая предпочтение голословным заявлениям и введению в заблуждение собственного населения", - отметили в МИД.

МИД назвало тенденциозным заявление Бюдена "о том, что Россия несет, мол, главную ответственность за ухудшение ситуации в области региональной безопасности в ближайшем окружении Швеции, сделанное им в докладе шведскому правительству".

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