Захарова назвала президентскую гонку в США «танго втроем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула участников президентской гонки в США в спекуляциях на российской теме. Постоянно упоминая Россию и ее президента, они пытаются танцевать «танго втроем».

Так Мария Захарова ответила на вопрос журналиста об отношении Москвы к высказываниями кандидата от республиканцев Дональда Трампа о российском президенте, передает РИА Новости.

Парные танцы всегда танцуют вдвоем. А выборы в США – это как раз парный танец двух партий страны. И Россия со своей стороны уважительно к нему относится. Но танго втроем Москва не практикует.

Ранее Дональд Трамп заявил, что необходимо наладить отношения с Россией, чтобы сообща бороться против террористов "Исламского государства" (запрещенного в РФ). В эфире MSNBC Трамп пообещал "очень-очень теплые" отношения с нашей страной и непосредственно президентом Владимиром Путиным.

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