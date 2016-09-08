К ноябрю могут появиться возможные поправки к "закону Яровой".

Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Он подчеркнул, что сейчас идет проработка, и необходимо дождаться ноября, именно тогда будет более понятна концепция, передает ТАСС.

Напомним, антитеррористический "пакет Яровой" был подписан президентом Владимиром Путиным 7 июля.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, которая разработала поправки к антитеррористическому законодательству, сообщила, что пока у нее нет планов работать над новыми законопроектами. По словам Яровой, сейчас необходимо сосредоточиться на реализации принятого документа.



