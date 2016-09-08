Политолог оценил шансы партий перед выборами

Генеральный директор Совета по национальной стратегии, политолог, Валерий Хомяков дал свою оценку предвыборным кампаниям партий за неделю до выборов.

До выборов остается чуть больше недели, все агитационные предвыборные кампании подходят к своему финалу. То, что «Единая Россия» практически полностью утратила доверие среди населения, очевидно всем, в том числе правительству. Об этом свидетельствовали многочисленные опросы социологов еще задолго до старта предвыборной гонки. Именно поэтому на текущих выборах в Государственную Думу правительство приложило максимум усилий, чтобы подстраховаться и удержать власть. Во-первых, напомню, 2016 год вернул нам смешанную выборную систему – ровно половина депутатов, 225 человек, будет избрана не по партийным спискам, а по одномандатным округам. Во-вторых, крайне неравномерно распределено эфирное время: в новостных сюжетах оппозиционные партии почти не фигурируют. В-третьих, ключевым лейтмотивом кампании «Едра» стал сам Президент, а не лидер партии Дмитрий Медведев, что, разумеется, говорит о том, что ни партия, ни лидер правительства сами по себе конституционного большинства получить не в состоянии, а вот светлый образ верховного главнокомандующего может подсветить даже черную кошку в темной комнате. Не украшает «Единую Россию» и то, что ее лидер Дмитрий Медведев уклонился от дебатов, что можно расценить как слабость и неуверенность. Ну и, в-четвертых, в этом году в выборах примут участие аж 14 партий. Такое засилье мелких игроков – это отличный инструмент в «отбирании» голосов неопределившихся граждан, за которых собственно и идет сейчас агитационная борьба. Граждане, правда, не понимают, что голосуя за них, по сути, они голосуют за «Единую Россию», поскольку голоса всех непрошедших партий, не набравших 5% голосов, автоматических перейдут в копилку партии власти.

Интерес у населения к выборам в этом году необычайно низок, неопределившиеся граждане – это основной лакомый кусок для партий. По цифрам у нас примерно 13% граждан, не знающих за кого голосовать, и около 17% тех, кто колеблется. Их голоса, на самом деле, во многом могут повлиять на результаты выборов.

Эта группа людей, конечно, не проголосует за партию власти, иначе бы они не колебались. Их голоса распределятся среди других партий из предложенного списка. С учетом прошлогодних показателей можно говорить о том, что львиную долю их голосов получит парламентская партия «Справедливая Россия», которая в сущности и является основным гарантом исполнения обещаний правительства в области социальной политики. Эсеры со своей борьбой против поборов на капитальный ремонт, отменой транспортного налога и ЕГЭ стали главными борцами, отстаивающими интересы простого народа. К тому же у них очень хорошие показатели в регионах, в первую очередь, за счет работы их локальных центров защиты прав граждан, решающих бытовые вопросы россиян.

Есть еще один важный факт. Они пока еще не успели потерять доверие людей, поскольку ни разу не набирали наибольшее количество голосов во время выборов. В то время как и ЛДПР, и КПРФ – имели свое большинство в Думе, но значимых позитивных плодов их деятельность, увы, не принесла.