"Единая Россия" в очередной раз оскандалилась плагиатом

Очередное обвинение в плагиате предъявили на днях партии «Единая Россия». Шведский художник Нильс-Петтер Эквалль обнаружил полное сходство иллюстрации в её агитационном материале со своим рисунком.

На сайте дизайнеров Behance, он написал, что узнал со стороны об использовании своей иллюстрации, созданной три года назад для британского издания The Financial Times, нижегородским отделением ЕР. В партии власти подтвердили «заимствование», а представитель избирательного штаба выразил готовность принести извинения и «уладить вопрос», утверждая, что материал с рисунком разошелся очень небольшим тиражом.

Сам художник заявил, что в скандальной ситуации для него имеет значение не денежный вопрос, а раздражение от подобного поведения крупнейшей страны мира.

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