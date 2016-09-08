Гартунг оказался не готов к дебатам с Литовченко

СправедливороссВалерий Гартунг отказался от участия в теледебатах с единороссом Анатолием Литовченко. Официальная причина отказа пока неизвестна.

Тысячи южноуральцев ждали активный обмен мнениями между политическими оппонентами, который должен был состояться 15 сентября в телестудии Копейского канала. Однако позавчера, 6 сентября, пресс-служба Валерия Гартунга направила письмо с немотивированным отказом от теледебатов.

В данный момент причина отказа от диалога Гартунга с Литовченко неизвестна. Вполне вероятно, что справедливоросс оказался попросту не готов к открытому и честному общению.