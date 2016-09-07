МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии

МИД России серьезно обеспокоен в связи с продвижением войск Турции и военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии, говорится сегодня в сообщении на сайте ведомства.

Эти действия не одобряются Советом безопасности ООН и не согласованы с властями Сирии, сказано в сообщении. Они могут осложнить обстановку в Сирии, свести на "нет" международные усилия по выработке платформы урегулирования.

Ранее в ООН заявили, что действия вооруженных сил Турции в Сирии - это вторжение. В организации напомнили, что Анкара свои действия никак не координировала с ООН.





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